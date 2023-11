UNICEF. Um terço das crianças expostas a grave escassez de água

destaca o impacto negativo das alterações climáticas na vida das crianças, particularmente afetadas pela redução da disponibilidade de água e pelos serviços inadequados de água potável e saneamento e consequentemente expostas a “doenças, poluição do ar e eventos climáticos extremos, como inundações e secas”. O novo relatório da UNICEF “The Climate Changed Child” e consequentemente expostas a “doenças, poluição do ar e eventos climáticos extremos, como inundações e secas”.





Em 2022 a maioria das crianças expostas à escassez de água vivia nas regiões do Médio Oriente e do Norte de África e do Sul da Ásia, onde os recursos hídricos são mais limitados e se verificam “níveis elevados de variabilidade sazonal e interanual" da precipitação, o que por sua vez conduz a um declínio dos lençóis freáticos ou ao risco de seca.





“Vulnerabilidade extrema da água"



Segundo o relatório, cerca de 436 milhões de crianças enfrentam “o duplo desafio da escassez de água elevada ou muito elevada e dos baixos ou muito baixos níveis de serviço de água potável”, designado como vulnerabilidade extrema da água, e que coloca em risco a sua vida, saúde e bem-estar.





De acordo com a organização, o fenómeno afeta principalmente países de baixo e médio rendimento da África Subsariana, da Ásia Central e Meridional e da Ásia Oriental e do Sudeste Asiático. Sendo alguns dos países mais afetados o Níger, a Jordânia, o Burkina Faso, o Iémen, o Chade e a Namíbia, onde oito em cada dez crianças estão expostas a escassez hídrica e baixos níveis de serviço de água potável.







O relatório alerta também para o perigo das alterações climáticas estarem a conduzir para um aumento do stress hídrico, ou seja a relação entre a procura de água e as reservas renováveis disponíveis. A UNICEF estima que até 2050, mais de 35 milhões de crianças estejam expostas a níveis elevados ou muito elevados de stress hídrico, sendo o Médio Oriente e Norte de África, e o Sul da Ásia as regiões que enfrentam atualmente as maiores alterações.





Deste modo, a UNICEF apela “ao investimento em serviços de água potável e saneamento seguros” que constituam “uma linha de defesa essencial para proteger” as vidas, a saúde e o bem-estar “das crianças dos impactos das alterações climáticas”.



"As crianças são as mais vulneráveis à crise climática, mas têm pouca voz e voto nas decisões que afetam o seu futuro” afirma Beatriz Imperatori, diretora Executiva da UNICEF Portugal, em comunicado.



Para Beatriz Imperatori é necessário “obter mais e melhores dados sobre o impacto das alterações climáticas” na vida das crianças, nomeadamente na educação, saúde, alimentação ou proteção, uma vez que considera que “serão cruciais para desenvolver estratégias eficazes e assegurar medidas específicas que defendam o bem-estar e o futuro das crianças em Portugal e no mundo.”



Crianças "têm pouca voz e voto" sobre o seu futuro



Na véspera de mais uma Conferência das Nações Unidas para o Clima (COP 28), que terá lugar no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, entre 30 de novembro e 12 de dezembro deste ano, a UNICEF denuncia a ausência e desconsideração das crianças nas discussões sobre as alterações climáticas por parte dos líderes mundiais, explicando que “apenas 2.4 por cento do financiamento climático” atual é destinado a projetos que incluem atividades sensíveis às crianças. “As crianças têm sido ignoradas ou em grande parte desconsideradas nas discussões sobre as alterações climáticas”, critica a UNICEF.

A UNICEF apela aos líderes mundiais e à comunidade internacional para aproveitarem a cimeira climática da COP28 para tomarem “medidas críticas com e para as crianças” que permitam garantir um planeta habitável, nomeadamente através da inclusão das crianças nas discussões, com a convocação de um diálogo de especialistas sobre as crianças e as alterações climáticas.





Assim como a integração das crianças e a equidade entre gerações no Balanço Global (GST, na sigla em inglês) da ONU, responsável pelo acompanhamento e avaliação da implementação das metas relacionadas com as ações climáticas em curso pelos países signatários do Acordo de Paris.

Mas apela também à inclusão das crianças e dos serviços essenciais resilientes às alterações climáticas na decisão final sobre o Objetivo Global de Adaptação (GGA, na sigla em inglês), estabelecido em 2015 no âmbito do Acordo de Paris e que visa promover as ações conjuntas de adaptação climáticas.