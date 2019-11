UNITA. Adalberto da Costa Júnior foi o vencedor das eleições e sucede a Isaías Samakuva

Abriu-se um novo capitulo na vida da UNITA, após 16 anos de liderança de Isaías Samakuva. O novo líder do maior partido da oposição em Angola é Adalberto da Costa Júnior, que encerrou o congresso do "Galo Negro" com uma mensagem de mudança.