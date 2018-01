Partilhar o artigo UNITA desafia MPLA com proposta em que 45% do património não declarado fica no Estado Imprimir o artigo UNITA desafia MPLA com proposta em que 45% do património não declarado fica no Estado Enviar por email o artigo UNITA desafia MPLA com proposta em que 45% do património não declarado fica no Estado Aumentar a fonte do artigo UNITA desafia MPLA com proposta em que 45% do património não declarado fica no Estado Diminuir a fonte do artigo UNITA desafia MPLA com proposta em que 45% do património não declarado fica no Estado Ouvir o artigo UNITA desafia MPLA com proposta em que 45% do património não declarado fica no Estado

Tópicos:

Erradicação, Extraordinário Regularização Tributária, Popular,