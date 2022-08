UNITA não reconhece os resultados ainda que provisórios das eleições

Nas actas-síntese da Comissão Nacional Eleitoral, Adalberto da Costa Júnior, diz que não correspondem com as que possuem os partidos.





O líder da Unita fala também em mesas de voto ainda abertas, na província do Moxico.Adalberto da Costa Júnior apela à calma ao povo angolano, enquanto pede uma verificação internacional; aos resultados eleitorais.E é esta a questão principal para a UNITA nesta altura, considera o comentador da Antena 1, Filipe Vasconcelos Romão.

O comentador de assuntos de Política Internacional da Antena 1, considera também que a impugnação de resultados é um processo difícil.

A UNITA não reconhece os resultados provisórios que atribuem a vitória, com maioria absoluta ao MPLA, partido no poder, ainda que mostrem o principal partido da oposição com uma grande subida; principalmente em Luanda.





O investigador moçambicano Borges Nhamirre interpreta os apelos à calma da UNITA, como uma forma de ganhar tempo.O investigador Borges Nhamirre diz que se a comunidade internacional não der resposta e a CNE angolana não alterar posições, acredita, que vai haver um levantamento popular no país.