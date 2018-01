Universidade chinesa demite professor por conduta sexual inapropriada

Lusa12 Jan, 2018, 08:36 | Mundo

A Universidade de Beihang escreveu na sua conta oficial no rede Weibo, o Twitter chinês, que o comportamento de Chen Xiaowu tratou-se de uma "violação da ética profissional" e "hedionda influência para a sociedade".

"A moralidade e a competência devem estar em nível igual, as ações e o talento são um só. Esta é uma exigência dos valores da Beihang e a instituição tem zero tolerância pela violação da ética profissional", disse a universidade em comunicado.

A Beihang suspendeu, entretanto, Chen das funções como professor e vice-diretor dos estudantes de cursos de pós-graduação.

A agência noticiosa oficial Xinhua escreveu que a decisão da Beihang surge depois de acusações de assédio sexual por Luo Xixi, uma académica chinesa atualmente radicada nos Estados Unidos, e outras cinco mulheres. Os episódios de assédio terão ocorrido há 12 anos.

A Associated Press escreveu que não conseguiu contactar Chen, até ao momento, mas que no início do mês o académico disse a um jornal chinês não ter feito nada de ilegal ou violado as normas de disciplina da universidade.

Na rede social Weibo, Luo considerou a decisão da Beihang "uma vitória no seu estágio inicial" e disse que ela e as outras mulheres vão continuar a acompanhar a forma como a universidade gere este caso.

Chen consta de uma curta lista de académicos escolhidos pelo Ministério da Educação chinês para o programa Cheung Kong, a mais alta distinção académica do país, e financiada pelo bilionário de Hong Kong Li Ka-shing.

Chen tem um doutoramento e recebeu várias distinções em engenharia informática.

Luo disse que a sua denúncia se inspirou no movimento #MeToo, originado nos EUA, e que expõe predadores sexuais.

Luo contou que Chen era seu tutor, em 2004, quando ele a levou até casa da irmã, com a desculpa de que tinha de regar as flores. Chen tentou então forçar Luo a ter relações sexuais. Luo resistiu e Chen recuou, levando-a então a casa e pedindo-lhe para não comentar o sucedido.

Luo disse que entrou em depressão depois do incidente e foi estudar para os Estados Unidos.