Universidade de Barcelona é mesa de voto e acampamento de protesto

Em algumas mesas de voto havia filas para votar, estando presentes junto à entrada os representantes de todos os partidos que legalmente podem estar no local, identificados com os símbolos partidários.

Apesar de na região autónoma espanhola da Catalunha ser esperada a subida da votação nos três partidos independentistas que concorrem à Assembleia Nacional, muitos eleitores mostram-se cansados "de tantas eleições" - esta é a quarta em quatro anos.

"Estou um pouco aborrecido. Já são quatro eleições e em janeiro vamos voltar a votar. Em Portugal põem-se de acordo, mas aqui não. Segundo vejo nas reportagens, o país vai bem. Não é como aqui", disse à Lusa Martín Récio, natural da Andaluzia, mas residente em Barcelona há quase 40 anos.

Récio, após ter votado, mostra-se indignado com o "acampamento de protesto" anti-social e independentista instalada frente à assembleia de voto.

"Hoje vai haver confusão. Veja-se o que há aqui com esta `acampada`. Os pais deles têm dinheiro e, por isso, já estão aqui há três semanas", lamentou.

Por outro lado, os independentistas aguardam com expectativa e "serenidade" o resultado destas eleições, sobretudo os militantes da Esquerda Republicana da Catalunha (ERC).

"Neste momento temos 15 deputados [na Assembleia Nacional] e subir um é uma vitória porque as previsões fazem pensar que o voto independentista vai crescer, mas nós temos uma fronteira eleitoral com a CUP [Candidatura de Unidade Popular], que é a primeira vez que concorre a eleições gerais", disse Juan Fontanera, militante do ERC.

Mesmo assim e apesar de os "caminhos dos partidos independentistas" catalães serem paralelos não são necessariamente "convergentes", podendo verificar-se uma dispersão do voto que pode prejudicar o resultado final da ERC.

"Se estes resultados forem os mais altos do independentismo, a ERC pode baixar um ou dois deputados por causa do voto na CUP e do JuntsXCat [Juntos pela Catalunha, do antigo presidente catalão Carles Puigdemont, fugido na Bélgica desde 2017]", acrescentou o militante do partido republicano mais votado na região autónoma catalã, nas últimas eleições.

No local não se registou qualquer tipo de incidente, mesmo quando o líder dos socialistas catalães, Miquel Iceta (PSC), entrou para votar.

Dois elementos do corpo de polícia da região autónoma da Catalunha, Mossos d`Esquadra, encontravam-se junto à porta da Universidade.