Universidade de Coimbra lidera rankings em pedidos de patentes

Com uma média de mais de 50 submissões de patentes por ano, a Universidade de Coimbra obteve uma das melhores classificações no ranking "The University Impact Rankings", do Times Higher Education.





Embora no ranking geral a Universidade de Coimbra ocupe o 62.º lugar, é na área de indústria, inovação e infra-estrutura que a universidade mais antiga do país se destaca, ocupando o 41.º lugar numa lista que inclui 494 universidades de todo o mundo, informou esta quinta-feira a instituição.







O ranking da Times Higher Education Impact Rankings recorre a tabelas de desempenho global que avaliam as universidades em relação aos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, sendo considerados indicadores que forneçam comparações abrangentes e equilibradas em três grandes áreas: pesquisa, extensão e administração.



Neste caso, os indicadores de avaliação do desempenho das instituções de Ensino Superior no campo da indústria, inovação e infra-estrutura procuram aferir a capacidade das universidades para investir em investigação, indústria e inovação, o que se reflecte no número de patentes registadas e submetidas, assim como no número de spin-offs.





Considerando estes indicadores, "a Universidade de Coimbra destacou-se com uma média de mais de 50 submissões anuais de patentes registadas nos últimos anos", anunciou a instituição.



Também os dados do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) revelam que, em 2019, esta universidade portuguesa "foi a entidade que registou mais pedidos de invenções nacionais em Portugal".





No caso do ODS relacionado com a Indústria, Inovação e criação de Infra-estruturas foram ainda tidos em consideração grandes projectos como o INOV C 2020 que, em parceria com outras entidades, promoveu a cooperação entre instituições de ensino superior, entidades de interface, incubadoras de empresas e parques de ciência e tecnologia da Região Centro - objectivo é consolidar um Ecossistema de Inovação, aberto e inclusivo, incorporando uma oferta completa de recursos e infraestruturas com apostas transversais e setorialmente orientadas para as necessidades específicas de cada projecto inovador e empreendedor.





"O INOV C, o primeiro Ecossistema de inovação Português, nasceu em 2010 com a liderança da UC", recordou o Reitor da Universidade de Coimbra, em comunicado. "Com um financiamento de cerca de 45 mil euros, a maior parte foi utilizada em projetos concretos como a Aceleradora TECBIS do IPN, o Biocant II e III e o Parque Tecnológico de Óbidos, entre outros".



"Com uma execução praticamente de 100 por cento, o INOV C veio trazer uma dinâmica à região que ultrapassou as melhores expectativas, tendo sido reconhecido nacional e internacionalmente como um exemplo de boas práticas", acrescentou Amílcar Falcão.





Segundo o Reitor da Universidade de Coimbra, a instituição "tem um longo caminho percorrido na área da Inovação e do Empreendedorismo que lhe permite olhar para o futuro com confiança e otimismo".