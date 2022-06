Universidade de Darwin anuncia bolsas de estudo para alunos de escola em Díli

O responsável do ensino secundário na DIS, Tim Blackman, disse, numa nota enviada à Lusa, que o acordo "dará aos estudantes a oportunidade de obter uma qualificação universitária australiana e regressar a Timor-Leste para contribuir para o desenvolvimento nacional e o bem-estar do país".

As bolsas de estudo serão concedidas aos alunos com notas adequadas para ingressar no curso escolhido, por mérito académico. Além disso, devem demonstrar ter os valores fundamentais da escola, adiantou.

Blackman acrescentou que a escola conta atualmente com cerca de 250 alunos, na maioria timorenses.

"Crescemos de uma pequena escola primária [em 2003] para um grupo escolar até ao 12.º ano, permitindo que os alunos estudem connosco toda a sua vida escolar", referiu.

Durante os últimos anos, a DIS estabeleceu acordos profissionais com organizações internacionais e outras instituições educacionais, incluindo o Haileybury College, de Melbourne.

"É especialmente através da nossa estreita relação de trabalho com a Haileybury College que somos capazes de oferecer um certificado de graduação australiano, permitindo que os nossos estudantes estudem na Austrália e em todo o mundo", notou.

O acordo com a Charles Darwin University é o primeiro de um conjunto de novas oportunidades que a DIS quer desenvolver no futuro, salientou.

"Este é um momento importante para a nossa comunidade. A nossa nova parceria proporciona aos nossos alunos uma oportunidade e um caminho claros para poderem realizar os seus sonhos e ambições. Estamos encantados por trabalhar com a Universidade Charles Darwin para podermos aprofundar a nossa capacidade de servir os futuros líderes de Timor-Leste, os nossos estudantes", disse.

Além da DIS funcionam em Timor-Leste, a Escola Portuguesa de Díli, uma escola norte-americana e uma filipina, a que se somam várias escolas privadas, na maioria católicas, e o sistema público timorense, em que se integram os Centros de Aprendizagem e Formação Escolar (CAFE), onde lecionam professores timorenses e portugueses.