Universidade Estadual da Califórnia lança Cátedra Natália Correia em 2023

A Universidade Estadual da Califórnia em Fresno vai lançar no outono de 2023 a Cátedra Natália Correia, através do Instituto Português Além-Fronteiras e no âmbito do curso de Literatura e Cultura dos Açores lecionado nesta instituição de ensino superior.