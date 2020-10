Universidade Lusófona de Cabo Verde anuncia acordo com professores por salários em atraso

"Neste momento, apesar da crise pandémica, apesar de não termos tido rendimento suficiente, encontramos uma solução para os acordos que foram necessários fazer com os professores", disse o reitor da Universidade Lusófona, Luís Colaço, em declarações à Rádio de Cabo Verde.

Segundo o responsável, o acordo foi alcançado com 40 dos 70 docentes da instituição, para a retoma das aulas na próxima segunda-feira, depois de suspensas desde agosto último.

Esta semana, durante uma visita a São Vicente, o secretário de Estado Adjunto para a Educação, Amadeu Cruz, mostrou-se preocupado com a situação desse estabelecimento de ensino superior e disse que o trabalho está a ser feito no sentido de defender os interesses dos estudantes.

"Não posso deixar de dizer que a Universidade Lusófona é motivo de algumas preocupações. A agência reguladora está a acompanhar. Do lado do Gabinete do Ensino Superior haverá contactos com a entidade instituidora da universidade e haveremos de chegar a conclusões em defesa dos direitos dos estudantes, em primeiro lugar, porque eles não podem ser penalizados. E transmitimos isso claramente aos responsáveis da Universidade Lusófona aqui em São Vicente. E esperamos ter sido claros com os responsáveis, no sentido que têm que tomar medidas de contingência para ultrapassar esta situação desagradável que temos", disse o governante, em entrevista à Rádio Morabeza e citado pelo Expresso das Ilhas.

Amadeu Cruz disse ainda que o Governo está em contactos com a universidade, para encontrar planos para retoma da normalidade do funcionamento, ultrapassar as dificuldades e conseguir estabilidade suficiente para garantir a conclusão dos ciclos de estudo.

"Mas garante igualmente a sustentabilidade e a durabilidade desta instituição. É nisto que estamos a trabalhar", afirmou.

Também em declarações à Rádio Morabeza, a assessora da Administração da Universidade Lusófona de Cabo Verde, Lenilda Brito, disse que os valores em dúvida para com cada docente são diferentes, pelo que a ideia é estabelecer acordos individuais para resolver caso a caso.

Para os professores cujo valor em dívida é maior, disse que a proposta da universidade é o pagamento imediato de 20% do montante, e os restantes valores em 24 prestações, enquanto os docentes com valores em dívida mais baixo, o estabelecimento está a tentar proceder à liquidação na totalidade.

Criada em 2007, a Universidade Lusófona de Cabo Verde pertence ao Grupo Lusófona, o maior grupo de ensino em língua Portuguesa, surgido há mais de 20 anos e com cerca de 45.000 alunos.

O grupo integra no seu todo 11 instituições de ensino superior em Portugal, seis Instituições Universitárias noutros países de língua Portuguesa, nomeadamente na Guiné-Bissau, em Moçambique e no Brasil, para além de 14 escolas não superiores em Portugal.

A Universidade Lusófona de Cabo Verde Baltasar Lopes da Silva está sediada na cidade do Mindelo, ilha de São Vicente, oferecendo cursos como Ciências da Comunicação, Contabilidade, Administração e Auditoria, Design, Direito, Engenharia Informática, Gestão de Empresas Turísticas e Hoteleiras, Gestão de Empresas, Psicologia, Serviço Social e Urbanismo e Ordenamento do Território.