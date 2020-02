Universitários de Aveiro criam sistema de iluminação para crianças marroquinas

. Para além deste sistema de iluminação, entregue pelos próprios universitários, serão também cedidos dois carregadores comunitários, divulgou esta semana a Universidade de Aveiro.

Este projeto nasceu durante uma viagem automobilística para estudantes universitários portugueses e espanhóis a Marrocos, o Uniraid.

“Não se trata de uma tentativa de mudar o mundo, mas sim de o tornar um pouco mais brilhante” acrescentando também que os alunos da Universidade, apenas vão entregar, referiu Pedro Magalhães, aluno e mentor da ideia."Ir a Marrocos e conhecer a realidade daquelas crianças alertou-nos para muitas necessidades. É impossível colmatar todas, no entanto é sempre possível fazer alguma coisa", garantiu o mentor do projeto.De modo a dar forma à ideia,Além disso, a Escola Superior de Design, Gestão e Tecnologias da Produção Aveiro-Norte e a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda também estiveram envolvidas no projeto.Várias empresas não ficaram indiferentes ao projeto e decidiram ajudar. A Mauser, uma empresa de eletrónica, não só disponibilizou material aos alunos da universidade como também doou material escolar às crianças marroquinas.



A entrega das primeiras 30 lanternas será feita na próxima Uniraid, que tem início no próximo sábado.

O mesmo aconteceu com o Hardware City, um grupo de empreendedores que ajudou os estudantes da Universidade de Aveiro na técnica de impressão 3D, permitindo, assim, que as lanternas fossem construídas num curto espaço de tempo., admitiu Pedro Coelho.

Porquê oferecer luz?

, descreve Pedro."Achámos por bem construir esta lanterna facilmente recarregável e com muita versatilidade na aplicação", garantiu ainda o estudante universitário.

Uniraid, uma aventura Humanitária

UNIRAID é o nome dado a uma viagem solidaria para estudantes com espirito empreendedor, entre 18 e 28 anos, que ao longo de nove dias se deslocam pelo deserto de Marrocos.As rotas nunca são as mesmas e vão variando de ano para ano.