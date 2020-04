Uns fecham, outros abrem: como está a correr o confinamento nos países europeus?

A Áustria foi o primeiro país da Europa a fechar fronteiras e a impor severas medidas de confinamento. Em Maio já todo o comércio estará a funcionar. Os restaurantes austríacos abrem a meio do mês com limites aos horários. Os funcionários vão ser obrigados a usar máscara. Os serviços religiosos abrem na mesma data.







Em espera ficam, para já, as escolas austríacas, ao contrário do que aconteceu na Noruega e Dinamarca (com as crianças mais pequenas a regressar) ou na Alemanha (com a reabertura dos liceus).

A República Checa e a Eslovávia foram os primeiros países a tornar obrigatório o uso da máscara, em março. A Polónia avançou com a medida em meados de abril para facilitar o regresso ao trabalho.A Suécia, ao contrário de todos os outros países europeus, não adotou regras de isolamento e permitiu que as escolas e o comércio continuassem abertos. No conjunto dos países nórdicos a Suécia é a mais atingida pelo novo coronavírus, quer em número de casos quer em número de mortos, indicando que a estratégia do governo pode vir a mudar.