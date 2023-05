Urnas abriram com tranquilidade na Turquia

A votação vai decidir a sobrevivência política, ou não, do actual Chefe de Estado, Tayip Erdogan.



A maioria das sondagens antecipa a derrota do atual Presidente.



Tayip Erdogan enfrenta o líder do Partido Republicano do Povo.



Kemal Kiliçdaroglu é apoiado por uma coligação de 6 partidos e por uma formação de esquerda defensora dos direitos da minoria curda.



A poucos dias das eleições, as sondagens davam ao candidato da Aliança da Nação 49,3% dos votos.



As urnas abriraram há duas horas na Turquia. Está tudo em aberto. Tudo pode acontecer, segundo as sondagens.



Um dos candidatos quer fortalecer a liderança do país no mundo, outro promete resgatar o país.



Tayp Erdogan está há 20 ano do poder.



Muitos acreditam que estas são as eleições mais decisivas da história da Turquia.