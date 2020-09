Ursula em sintonia com Costa sobre forma de enfrentar pandemia

Foto: Lusa

A presidente da Comissão esteve ontem com o primeiro-ministro português, com o qual mostrou estar em sintonia em relação à forma de enfrentar a ameaça da Covid-19. Vai almoçar com Marcelo Rebelo de Sousa, antes da participação na reunião do Conselho de Estado.