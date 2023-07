Ursula von der Leyen assiste ao arranque da presidência espanhola da UE

Na agenda da deslocação, Ursula von der Leyen, que estará acompanhada pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e pelo colégio de comissários, tem prevista uma visita ao novo museu Galeria das Coleções Reais, seguindo-se o encontro com Sánchez e com os restantes membros do governo espanhol.O executivo espanhol e a Comissão vão discutir o panorama geopolítico internacional, as relações externas, as transições energética e digital, que estão incluídas nas prioridades da presidência semestral espanhola, assim como questões relacionadas com a economia, a democracia e valores europeus, e a segurança do território europeu.A presidente da Comissão encerra o dia com um encontro com Filipe VI, Rei de Espanha.A presidência espanhola do Conselho da UE teve início no sábado, sucedendo à sueca.