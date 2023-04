Ursula Von der Leyen debate relações entre a UE e a China

O debate no hemiciclo europeu surge no âmbito dos “desafios globais decorrentes de uma China mais repressiva e assertiva”.Na antecipação do debate, o Parlamento Europeu fez saber que os eurodeputados irão abordar, mas também tendo em conta a crescente repressão interna no país e a “postura militar agressiva” em relação a Taiwan.“No início de 2023, o Parlamento reiterou o seu pedido de uma estratégia renovada, abrangente e coerente entre a União Europeia (UE) e a China, que tivesse em conta os desafios decorrentes do protagonismo crescente da China enquanto ator global, a par das suas políticas internas cada vez mais opressivas e da sua política externa assertiva”, referiu ainda a assembleia.Durante a visita à capital chinesa, Von der Leyen disse que a posição da China sobre a guerra na Ucrânia é crucial, afirmando esperar que Pequim apoie a integridade territorial ucraniana. Num discurso, dias antes da deslocação à China, a líder do executivo comunitário teceu comentários críticos em relação ao gigante asiático, admitindo então que as relações entre a UE e Pequim podiam vir a ser reavaliadas, nomeadamente a nível comercial.