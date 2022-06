Ursula von der Leyen desloca-se à Polónia

Varsóvia terá de cumprir ainda alguns marcos a nível de reformas do sistema judicial para começar a receber fundos, segundo informações conhecidas na quarta-feira.Numa reunião do colégio de comissários, realizada na quarta-feira, o executivo comunitário anunciou a sua "luz verde" ao PRR da Polónia, apontando que se trata de “”.Fontes europeias indicaram que membros do colégio liderado por Ursula von der Leyen, incluindo vice-presidentes, votaram contra a aprovação do plano – que estava há muito em suspenso devido a preocupações relacionadas com o Estado de direito na Polónia, tal como acontece no caso da Hungria, designadamente sobre a independência do poder judicial -, algo que não foi confirmado nem negado pelo comissário Paolo Gentiloni, a quem coube apresentar os resultados da reunião.Num comunicado, Bruxelas apontou que “”.”, advertiu no entanto a Comissão, acrescentando que “alguns marcos são necessários para assegurar a proteção efetiva dos interesses financeiros da União e devem ser cumpridos antes de a Polónia apresentar o seu primeiro pedido de pagamento”.O Conselho da UE tem agora um prazo de quatro semanas para adotar a proposta da Comissão.