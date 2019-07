Ursula von der Leyen é a nova presidente da Comissão Europeia

Também foi escolhido o presidente do Conselho Europeu: é o primeiro-ministro belga Charles Michel, pertencente ao grupo dos liberais.



Para o cargo de Alto Representante para as Relações Externas da União foi nomeado o ministro dos Negócios Estrangeiros de Espanha, Josep Borrel, do grupo socialista.



Christine Lagarde vai substituir Mario Draghi no Banco Central Europeu. É a primeira vez que o líder do BCE é uma mulher e não é economista.