Úrsula Von der Leyen em Kiev nas celebrações do Dia da Europa

Úrsula Von der Leyen vai visitar a capital ucraniana e reunir-se com o presidente Volodymyr Zelensky.



Esta deslocação e o encontro com o chefe de estado ucraniano serve para demonstrar a continuidade do apoio dos 27 Estados-membros da União Europeia à causa ucraniana.



Coincidem também com as comemorações do Dia da Vitória, data de grande importância na Rússia, sempre marcada pelo discurso do Presidente russo à Nação.