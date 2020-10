Ursula von der Leyen testa negativo mas mantém-se em casa

Respeitando a lei belga, que impõe uma quarentena de sete dias nestes casos, e apesar dos testes negativos, Ursula von der Leyen, vai continuar a trabalhar em casa, falhando eventos importantes, como a sessão plenária do Parlamento Europeu, a reunião do colégio de comissários e também a reunião com a Ucrânia.