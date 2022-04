Ursula von der Leyen vai deslocar-se a Kiev

O anúncio foi feito esta terça-feira por um porta-voz da Comissão, através da rede social Twitter. Esta deslocação acontece depois de a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, ter visitado a cidade, na semana passada.Ouvido esta segunda-feira pela Antena 1, o major-general Arnault Moreira diz que as deslocações de Von der Leyen e Josep Borrell a Kiev são moralizadoras e podem significar novas ajudas à Ucrânia.Ainda assim, o major general considera que esta visita já deveria ter acontecido.O major-general considera que é preciso que a União Europeia olha para o conflito, numa altura em que as sanções económicas aplciadas à Rússia não estão a surtir grande efeito.