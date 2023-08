Ursula von der Leyen visita zonas de cheias na Eslovénia

A chefe do executivo comunitário vai visitar as zonas atingidas pelas inundações - marcadas pela morte de seis pessoas - juntamente com o comissário para a gestão de crises, o esloveno Janez Lenarcic, e o primeiro-ministro esloveno, Robert Golob. Mais tarde, em Liubliana, Ursula von der Leyen discursa no parlamento esloveno.O Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia (UE) foi ativado no domingo passado para pôr em marcha a assistência comunitária. O governo esloveno, que admitiu danos na ordem dos 500 milhões de euros, também pediu ajuda à NATO.França, Alemanha, Áustria, República Checa, Croácia e a Eslováquia já forneceram "equipamento e abastecimentos essenciais”, anunciou na terça-feira a Comissão Europeia.