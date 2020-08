Utilizadores americanos WeChat apresentam queixa contra ordem de Trump

Foto: Reuters

A guerra que Donald Trump está a fazer com a TikTok e a WeChat está a levar os utilizadores destas aplicações a recorrer à justiça. Depois da ameaça por parte do presidente norte americano, em proibir estas aplicações chinesas, os utilizadores da WeChat decidiram apresentar queixa contra a ordem executiva num tribunal federal norte americano.