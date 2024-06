Utraconservador Saeed Jalili começou a liderar presidenciais no Irão

Ainda assim, os resultados preliminares, divulgados pela televisão estatal iraniana, não colocam Jalili em posição de vencer as eleições realizadas sexta-feira, abrindo o caminho para uma segunda volta, dentro de uma semana.

Com mais de 10 milhões de boletins contados, Jaili conseguiu 4,26 milhões de votos, seguido de Pezeshkian com 4,24 milhões. Outro candidato, o pragmático conservador Mohamad Baqer Qalibaf, teve cerca de 1,38 milhões de votos. O clérigo xiita Mostafa Pourmohammadi teve mais de 80 mil votos.

Não foram até ao momento apresentados quaisquer números sobre a participação na população nas eleições.

A apatia do eleitorado tem suscitado preocupação entre a liderança do Irão, que concede uma grande importância à participação nas eleições como demonstração da sua legitimidade e apoio popular.

Nas eleições parlamentares de março foi registada a mais baixa taxa de participação em 45 anos de República islâmica, quando apenas 41% do eleitorado acorreu às urnas, enquanto nas presidenciais de 2021 votaram 41% dos inscritos.

Entre os eleitores parece instalado o ceticismo e a apatia, perante uma economia com uma inflação de 40%, uma desvalorização do rial, a moeda nacional, e 20% de desemprego jovem.

A ausência de liberdades públicas, em particular a imposição do `hijab`, o véu islâmico, também tem provocado desencanto na população, em particular entre os jovens, um tema em aberto desde a morte de Mahsa Amini em 2022, que originou fortes protestos.

O Irão prolongou até às 23:59 de sexta-feira o horário da votação das eleições presidenciais, antecipadas após o anterior chefe de Estado Ebrahim Raisi, ter morrido num acidente de helicóptero em maio.

O anúncio foi feito pela Comissão Eleitoral iraniana, que já antes havia adiado a hora de fecho das assembleias de voto, alegadamente devido à "grande afluência dos cidadãos nas eleições presidenciais em todo o país".

As autoridades iranianas já tinham ampliado o horário de encerramento inicial, previsto para as 18:00, até às 20:00 e, mais tarde, até às 22:00.

Cerca de 58 mil colégios eleitorais abriram as portas às 08:00 (05:30 em Lisboa), em todo o país, e quando estavam convocados mais de 61 milhões de eleitores.

Os resultados finais devem ser anunciados no sábado, por volta do meio dia (09:30 em Lisboa).

O Presidente iraniano tem capacidade de decisão em questões nacionais e, em menor medida, em política externa e de segurança do Irão, com o líder supremo, Ali Khamanei, a manter amplos poderes.

"O prosseguimento, a fortaleza, a dignidade de a honra da República islâmica perante o mundo depende da participação do povo", assegurou a máxima autoridade política e religiosa do país.