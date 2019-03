Utrecht. Detido novo suspeito de envolvimento em tiroteio

Carlos Santos Neves - RTP19 Mar, 2019, 23:13 / atualizado em 19 Mar, 2019, 23:22 | Mundo

A quarta detenção no quadro da investigação ao ataque de segunda-feira, num elétrico tramway de Utrecht, foi efetuada pelo Serviço Especial de Intervenções da polícia holandesa cerca das 15h30.



Gokmen Tanis, o principal suspeito, era conhecido das autoridades turcas. Tinha antecedentes de roubo e alegada violação. Foi detido cerca de oito horas depois do tiroteio.

Nieuwe informatie over het onderzoek naar het schietincident in #Utrecht. Woordvoering hierover wordt gedaan door het Openbaar Ministerie. https://t.co/wluu0KVubV — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 19 de março de 2019

“Horrorizado”

O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, declarou esta terça-feira, diante do Parlamento do país, estar “ainda horrorizado” com o sucedido em Utrecht. Os holandeses são chamados esta quarta-feira a votar em eleições provinciais.

Este suspeito de envolvimento no tiroteio, um homem de 40 anos de idade, foi detido numa casa em Utrecht.Outros dois suspeitos, de 23 e 27 anos, saíram entretanto em liberdade, uma vez que os investigadores não puderam estabelecer qualquer ligação com o ataque.Gokmen Tanis, de origem turca e com 37 anos de idade, permanece detido. E a polícia inclina-se cada vez mais para a pista de uma ação terrorista, dado que até ao momento não foi encontrado “qualquer laço” entre o presumível atirador e as vítimas, como foi aventado a partir da Turquia algumas horas após o ataque.“Nesta altura é tida seriamente em conta uma motivação terrorista”, indicaram esta terça-feira, em comunicado conjunto, a Procuradoria e a polícia de Utrecht. Esta tese, explicam as autoridades, é consubstanciada pelo teor de uma carta encontrada na viatura utilizada por Tanis para escapar.“Há ainda numerosas questões em suspenso sobre o motivo e os investigadores têm ainda muito trabalho a fazer. Mas não há qualquer dúvida de que o impacto foi enorme”, acrescentou o governante.O tiroteio fez três vítimas mortais - uma mulher de 19 anos e dois homens de 28 e 49 - e sete feridos, dos quais dois em estado grave.O nível de ameaça terrorista em Utrecht foi elevado logo na segunda-feira para cinco, o mais alto da escala. Foi depois reduzido, na sequência da detenção de Gokmen Tanis.De acordo com a emissora pública holandesa NOS, parte da família do principal suspeito teria ligações a grupos de muçulmanos tidos como radicais.Na noite de segunda-feira, o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, adiantava que os serviços secretos do seu país estavam a “reunir informações” sobre Tanis, de forma apurar se o ataque teve motivações familiares ou extremistas.