Vacina adaptada Moderna produz fortes anticorpos contra as subvariantes da Ómicron, revela a empresa

A linhagem BA.5 é dominante em Portugal desde a semana de 9 a 15 de maio, tendo uma frequência relativa de 88% de acordo com a amostragem aleatória por sequenciação na semana de 6 a 12 de junho.





, o que se acredita que possa acontecer no outono.

O presidente-executivo Stéphane Bancel disse que a empresa está a preparar-se para fornecer a injeção de reforço a partir de agosto, antes de um potencial aumento nas infeções devido às subvariantes do Ómicron.





"Perante a evolução contínua do SARS-CoV-2, estamos muito encorajados que o mRNA-1273.214, nosso principal candidato a reforço para o outono, tenha mostrado altos índices de neutralização contra as subvariantes BA.4 e BA.5, que representam um emergente ameaça à saúde pública global", disse Stéphane Bancel.





Os dados mais recentes mostraram que um mês após a administração de uma dose de 50 microgramas, os níveis de anticorpos contra as duas subvariantes aumentaram mais de cinco vezes acima da linha de base, independentemente de uma infeção anterior, disse a empresa.



One month after administration in previously vaccinated and boosted participants, a 50 µg #booster dose of mRNA-1273.214 elicited potent neutralizing antibody responses against the #Omicron subvariants BA.4 and BA.5 in all participants regardless of prior infection. pic.twitter.com/t6BQTrgCoO — Moderna (@moderna_tx) June 22, 2022



O responsável da Moderna diz que a empresa tem já milhões de doses disponíveis. “Estamos a produzir, no nosso próprio risco, nos últimos três meses. Temos mais de 100 milhões de doses disponíveis”. A empresa está já em discussão com as autoridades de saúde do Reino Unido para a compra de doses de reforço. O líder da equipa médica revela que poderá haver uma vacina única contra a covid e a gripe no final de 2023 ou 2024.





Os dados conhecidos esta quarta-feira juntam-se a outra informação compartilhada no início deste mês de junho, com 800 participantes. Os resultados anteriores mostraram que uma dose de reforço de 50 µg de mRNA-1273.214 atendeu a todos os endpoints primários pré-especificados, incluindo superioridade na neutralização do anticorpo GMT contra Omicron (BA.1) quando comparado a uma dose de reforço de 50 µg do reforço protótipo (mRNA-1273), revela o comunicado da empresa.





A Moderna acredita que estes dados suportam a atualização da composição do booster da companhia para o mRNA-1273.214 bivalente (Omicron) para o outono. A companhia já partilhou esta nova informação com os reguladores.







A Agência Europeia do Medicamento (EMA) anunciou esta sexta-feira que iniciou a análise de uma versão da vacina da covid-19 da empresa Moderna adaptada à variante Ómicron do coronavírus SARS-CoV-2, mais contagiosa.



A revisão contínua é uma ferramenta que a EMA usa para "acelerar a avaliação de dados de um medicamento ou vacina durante uma emergência de saúde pública".



A versão da vacina da Moderna é bivalente, pois tem como alvo a estirpe original do coronavírus e a variante Ómicron, refere o regulador europeu do medicamento em comunicado.





As duas sublinhagens foram adicionadas à lista de monitorização da Organização Mundial da Saúde em março e designadas como variantes de preocupação pelo Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doença.