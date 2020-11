Vacina da Moderna provou ter eficácia de 94,5 por cento contra a Covid-19

A Moderna diz que este é um "grande dia" e tenciona pedir a aprovação para utilização da vacina "nas próximas semanas".



O estudo desenvolvido pela empresa norte-americana envolve 30 mil voluntários. Metade deles receberam as duas doses da vacina e os restante um placebo. Entre os 95 casos de infeção por Covid-19, apenas cinco tinham recebido a vacina.



Os dados revelam também que os 11 voluntários com doença mais severa não tinham sido imunizados.



A vantagem desta vacina face à da Pfizer está na conservação. Ao contrário da Pfizer, que precisa de ser refrigerada a pelo menos 70 graus negativos, esta mantém-se estável durante 30 dias com temperatura entre os 2 e os 8 graus célsius.