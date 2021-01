Vacina da Moderna recebe luz verde da Agência Europeia do Medicamento

Em comunicado, o regulador europeu explica que chegaram a um consenso sobre a recomendação da vacina da Moderna depois de o Comité de Medicamentos para Uso Humano da EMA (CHMP) ter avaliado “exaustivamente os dados sobre a qualidade, segurança e eficácia da vacina”.“Esta vacina fornece-nos outra ferramenta para superar a emergência atual”, explica Emer Cooke, diretor executivo da EMA. “É uma prova do esforço e do empenho de todos os envolvidos que temos esta segunda recomendação de uma vacina em pouco menos de um ano desde que a pandemia foi declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS)”, acrescenta Cook.O ensaio também demonstrou uma eficácia de 90,9 por cento em participantes incluídos nos grupos de risco, com doenças pulmonares crónicas, doenças cardíacas, obesidade, diabetes ou infeção por HIV/SIDA.

