Vacina russa Sputnik V com 91,6% de eficácia em ensaio clínico

A revista científicadivulga esta terça-feira os resultados da última fase de testes da Sputnik V. O mais recente ensaio clínico, coordenado pelo Instituto Gamaleya de Moscovo, envolveu 19.866 voluntários, dos quais um quarto recebeu um placebo.

Desde o início do ensaio, foram confirmados 16 casos de infeção por Covid-19, todos assintomáticos, entre os voluntários que receberam a vacina e 62 casos entre o grupo que recebeu o placebo.



Estes resultados demonstraram que as duas doses desta vacina, administradas com um intervalo de 21 dias, têm uma eficácia de 91,6 por cento.







O estudo aponta mesmo para uma eficiência de 100 por cento contra casos moderados a graves de Covid-19, uma vez que houve apenas casos leves ou assintomáticos no subgrupo de 14.964 pessoas que foram imunizadas.



Os resultados, que vão ao encontro dos dados obtidos em fases e ensaios anteriores, revelam ainda que a inoculação é mesmo mais eficaz em doentes com mais de 60 anos (91,8%) e que não houve registo de efeitos colaterais graves associados em nenhuma faixa etária. A eficácia contra casos moderados e graves da doença foi de 100 por cento.







Houve registo de quatro mortes entre os voluntários envolvidos, mas a revista The Lancet assegura que nada tiveram que ver com a vacinação.



“O desenvolvimento da vacina Sputnik V tem sido criticado por uma pressa indevida, pelos atalhos e pela falta de transparência.”, afirmam Ian Jones, da Universidade de Reading, e Polly Roy, da London School of Hygiene & Tropical Medicine, citados pela revista cientiífica onde os resultados foram publicados.De recordar que a Rússia aprovou a vacina Sputnik V em agosto do ano passado, ainda antes do ensaio à larga escala ter começado, em setembro,De início, alguns profissionais de saúde na linha da frente começaram por receber esta inoculação, que passou a ser distribuída numa maior escala a partir de dezembro.“A Rússia esteve certa este tempo todo. (…) A revistafez um trabalho imparcial, apesar das pressões políticas que possam ter existido”, disse Kirill Dmitriev, do Fundo Russo de Investimento Direto, responsável pela comercialização da vacina a países terceiros.De acordo com este responsável,(EMA) para aprovação.A Sputnik V já foi aprovada por vários países desde a Argentina e Venezuela aos Emirados Árabes Unidos.





É a quarta vacina do mundo a obter resultados confirmados por per review, depois das inoculações das farmacêuticas Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca, Moderna e Janseen. A vacina Sputnik é semelhante a outras vacinas já aprovadas, ao expor o corpo do paciente a uma parte do código genético do vírus.







Ao contrário do que acontece com a inoculação da Pfizer/BioNTech, que deve ser armazenada a temperaturas negativas muito baixas, a vacina desenvolvida pela Rússia pode ser armazenada a temperaturas entre os dois e os oito graus centígrados, pelo que podem ser mais facilmente transportadas e armazenadas.







(em atualização)