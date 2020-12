Vacinação europeia "é demonstração da mais-valia da UE"

Foto: Gonzalo Fuentes - Reuters

O primeiro-ministro considerou uma "excelente notícia" a antecipação para dia 21 de dezembro da apreciação, por parte da Agência Europeia do Medicamento, da vacina da BioNTech/Pfizer, acrescentando que os países-membros da União estão a "fazer um grande esforço" para iniciar o plano de vacinação no mesmo dia.