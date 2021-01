Vacinação foi o mote dos discursos no Parlamento Europeu

Foto: Olivier Hoslet - EPA

O primeiro-ministro português esteve no Parlamento Europeu com a presidente da Comissão Europeia e o presidente do Parlamento Europeu, para apresentar as prioridades para a Presidência Portuguesa da União Europeia. A vacinação contra a covid-19 marcou todos os discursos.