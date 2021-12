Vacinas chegam a alguns países de África, mas logística acaba por ser deficiente e não chega à população

Exemplo disso mesmo acontece numa zona rural do Quénia, onde o processo de vacinação, está a revelar-se uma tarefa bastante complicada, como narra a jornalista Alexandra Sofia Costa,A OMS pretende que os países africanos possam acelerar a produção das próprias vacinas contra a Covid-19 para ultrapassar estes problemas.Entretanto o director-geral da OMS considera que o surgimento da variante Omicron é consequência das desigualdades no acesso à vacina contra a Covid 19, em todo o mundo.Tedros Adhanon avisa que 80 por cento de todas as vacinas foram entregues aos 20 países mais ricos do planeta.O que abre a porta a novas mutações do vírus, nas regiões do globo onde a população não está protegida.O responsável da Organização Mundial de Saúde lembra que o continente africano é o mais afectado e apela ao fim das desigualdades.