Vacinas da Pfizer chegam a cerca de 29 mil menores em Timor-Leste

Os dados das autoridades de saúde timorenses mostram que, até agora, 53,3% da população timorense com mais de 18 anos já tem a vacinação completa, com as vacinas da AstraZeneva e da Sinovac, num total de 991 mil doses administradas.

Com a primeira dose há 589.781 pessoas, referem os dados.

As regiões de Covalima e Viqueque registam os valores mais altos de vacinação com a primeira dose, respetivamente de 93% e de 90,7% da população com mais de 18 anos, seguindo-se Díli com 83,4% desse grupo e com pelo menos a primeira dose.

A taxa mais elevada de vacinação completa é na capital, onde atinge os 74,2% ,sendo Ermera a região que regista as taxas mais baixas de apenas 59,8% com pelo menos a primeira dose e de 26,9% com a vacinação completa.

Dados da Comissão Interministerial para a Vacinação Contra a covid-19 indicam que até 31 de outubro expiraram cerca de 14.180 doses das vacinas enviadas para o país e até ao final deste mês também vão expirar cerca de 130 mil doses de vacinas.

A principal aposta das autoridades timorenses é intensificar a vacinação no país, sobretudo devido à queda do número de casos registados, hospitalizações e óbitos que atingiram um pico em agosto.

Timor-Leste tem atualmente apenas seis casos ativos da covid-19, quatro em Díli e dois em Baucau, a segunda cidade. Desde o início da pandemia da covid-19, as autoridades registaram 122 mortes e 19.813 casos.

A covid-19 provocou pelo menos 5.105.488 mortes em todo o mundo, entre mais de 253,71 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.274 pessoas e foram contabilizados 1.110.155 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.