Vacinas da Pfizer e da AstraZeneca são eficazes contra variante indiana

Dados revelados por um estudo da agência de saúde britânica Public Health England mostram que a vacina Pfizer-BioNTech foi 88 por cento eficaz contra a doença da variante indiana duas semanas após a segunda dose.



Já as duas tomas da vacina da AstraZeneca revelaram uma eficácia de 60 por cento.



A Variante indiana é ainda muito residual em Portugal. Há 10 casos registados, segundo o último relatório da DGS.



Já no Reino Unido os dados mostram que houve um aumento de 10,5 por cento.



O secretário de saúde do Reino Unido acredita que no próximo mês já será possível levantar mais restrições e apela a que todos tomem a segunda dose da vacina.