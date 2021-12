Vacinas da Pfizer mantêm eficácia contra Ómicron, indica estudo sul-africano

EPA

Já saíram as primeiras conclusões do maior estudo realizado, até ao momento, sobre a Ómicron. Investigadores da África do Sul analisaram o impacto desta nova variante do SARS-CoV-2 e garantem que as vacinas da Pfizer são eficazes na proteção.