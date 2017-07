Vaga de calor atinge grande parte da China

Lusa 13 Jul, 2017, 07:51 | Mundo

Segundo os serviços meteorológicos da China, a vaga de calor atinge hoje 21 províncias, num total de 3,64 milhões de quilómetros quadrados.

Em Pequim, sede de um município com cerca de 21,5 milhões de habitantes e quase seis milhões de automóveis, os serviços meteorológicos preveem uma temperatura máxima de 39 graus Celsius para hoje.

Em algumas áreas das províncias de Hebei, Shanxi e Shaanxi e da região do Xinjiang, no norte do país, as temperaturas atingiram esta semana 42 graus.

A temperatura mais alta, de 47,8 graus, foi registada na cidade de Turpan, no Xinjiang.

Em Xangai, a "capital" económica da China, as temperaturas máximas superam os 35 graus.

As autoridades recomendam que se reduza o tempo passado ao ar livre, sobretudo entre as 10 e as 16 horas, e que se consuma pelo menos dois litros de água por dia.

Segundo o Centro Nacional de Meteorologia, a onda de calor no sul resulta de uma faixa de alta pressão atmosférica, caracterizada por ventos calmos e quentes, provenientes de regiões tropicais, enquanto que no norte se deve principalmente a outra alta pressão quente formada no continente.