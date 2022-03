Vaga de calor sem precedentes e em simultâneo nos polos faz soar alarmes

Os climatologistas apontam a importância dodo que o estimado.





Na Antártida foram registadas temperaturas surpreendentes 40ºC acima dos níveis habituais para a época de fim de verão e início da estação fria.





Igual fenómeno foi identificado no Ártico, onde estações de medição revelaram níveis de temperatura 30ºC acima das normais nalguns locais, com indícios de degelo habitualmente detetados em meados do ano.

Este nível de aquecimento nunca tinha sido registado em simultâneo nos polos.





O que está a suceder é “histórico”, “sem precedentes” e “dramático”, alertam os cientistas e é sinal da disrupção do sistema climático do planeta.







Michael Mann, diretor do Centro de Ciências do Sistema Terrestre, na Universidade estatal da Pensilvânia, EUA, afirmou ao The Guardian que o clima extremo que tem estado a ser registado está a suplantar as previsões de forma preocupante.





“O aquecimento do Ártico e do Antártico causa preocupação e o aumento de eventos meteorológicos extremos – dos quais estes são um exemplo – são ocasião de preocupação também” afirmou.

Impacto global



Os modelos que têm antecipado o aquecimento têm também ficado aquém nos fenómenos extremos previstos, alertam os cientistas. Os padrões meteorológicos mais recentes seguem uma série de vagas de calor alarmantes em 2021, sobretudo no nordeste do Pacífico norte-americano, onde os registos foram pulverizados por temperaturas próximas dos 50ºC.





No ano passado o Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas alertou para estes sinais de aquecimento cujas consequências, como o degelo dos polos, poderiam rapidamente tornar-se irreversíveis.





O perigo é duplo, referiram os climatologistas. Vagas de calor nos polos são um indicador poderoso das alterações e o degelo resultante pode desencadear uma cascata de mudanças que irão acelerar o colapso climático.





À medida que o gelo marítimo derrete, sobretudo no Ártico, revela um mar profundo que absorve mais calor do que o refletido pelo gelo, aquecendo o planeta ainda mais. Já na Antártida muito do gelo cobre massa terrestre e o seu degelo leva à subida dos níveis do mar.

Alerta há três décadas



Mark Maslin, professor de Ciências do Sistema Terrestre do University College London afirmou-se “chocado” com o número e gravidade dos eventos meteorológicos extremos em 2021 – “os quais eram inesperados com um aumento global da temperatura de 1.2 C.”





“Agora temos temperaturas recorde no Ártico que, para mim, demonstram que entramos uma nova fase extrema de alterações climáticas muito antes do que esperávamos”.





A agência de notícias Associated Press indicou que uma estação climática na Antártida quebrou o seu recorde de sempre em 15ºC, enquanto uma outra estação costeira habitualmente congelada nesta altura do ano, registou 7ºC acima do ponto de congelação.

Já James Hansen, antigo diretor da Ciências da NASA e um dos primeiros climatologistas a alertar para os riscos do aquecimento climático há mais de três décadas, afirmou ao The Guardian que o aquecimento dos polos era “preocupante” e anteviu um nível de recuo do gelo marinho do Ártico este ano superior ao pior antes registado.





“A espessura média do gelo está em declínio por isso está pronta para perder grandes massas de gelo”, avisou. “”, uma vez que o mar profundo reflete menos calor solar do que o gelo marinho.