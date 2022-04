Vai demorar "décadas" a remover minas e explosivos, avisa Guterres

Na segunda-feira, Dia Internacional de Sensibilização para o Perigo das Minas, o português disse ainda que as minas e explosivos colocados na Ucrânia irão ameaçar a vida da população muito depois das armas se calarem.

"Apelo a todos os países que se juntem à Convenção de Proibição de Minas sem demoras", adverte o secretário-geral da ONU.

In Ukraine, the legacy of a single month of war – in the form of unexploded ordnance, landmines, & cluster munitions – will take decades to tackle. On #MineAwarenessDay , I call on all countries to accede to the Mine Ban Convention without delay.

De acordo com um comunicado da ONU, Guterres destacou que 164 estados se comprometeram com a Convenção de Proibição de Minas.

"Os membros permanentes do Conselho de Segurança, em particular, têm uma responsabilidade especial", acrescentou o secretário-geral da ONU.

A Rússia, China e Estados Unidos não são signatários da convenção.

More than 160 countries have signed the Mine Ban Convention- yet the world is still rife with millions of stockpiled landmines.



As we mark #MineAwarenessDay, we must build on past progress and rid the world of the scourge of landmines once and for all. pic.twitter.com/zMl7uTWGfg