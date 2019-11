Vaiado no palco da Web Summit o conselheiro de Trump para a tecnologia

No último dia de Web Summit em Lisboa houve apupos, no fim do discruso do responsável máximo de tecnologia dos Estados Unidos.







No palco da Web Summit, Michael Kratsios atacou a China e os paises que lhe abrem as portas - recado que atinge também Portugal, onde a fabricante chinesa Huawei, está envolvida no processo de instalação da tecnologia 5G.





A cimeira tecnologica voltou a trazer a Lisboa a comissária europeia da Concorrência, conhecida por muitos como a inimiga das tecnológicas, por causa das multas que aplicou a gigantes do setor. Mas Margatert Vestager assegura que a sua missão é de paz.A vice-presidente eleita da Comissão Europeia, que se encontrou com António Costa de manhã, defendeu ainda um acordo global para taxar as grandes empresas tecnológicas.