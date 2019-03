Vaivém espacial da Space X regressa à terra

RTP08 Mar, 2019, 18:04 / atualizado em 08 Mar, 2019, 18:15 | Mundo

Foi por volta da hora de almoço, em Portugal, que o foguetão Crew Dragon aterrou no Oceano Atlântico, ao largo da Florida, nos Estados Unidos. Um projeto da Space X, cujo proprietário é Elon Musk e que teve como parceira a NASA.



Depois de uma semana na Estação Espacial Internacional, o Crew Dragon reentrou na atmosfera esta sexta-feira, numa missão não tripulada, tendo apenas um boneco com sensores chamado Ripley.



Protegida com painéis anti-calor para facilitar a entrada na atmosfera, a Crew Dragon teve a ajuda de quatro páraquedas para suavizar a amaragem no oceano, a pouco mais de 450 quilómetros do Cabo Canaveral, na Florida.



.@SpaceX's recovery fast boats approached the #CrewDragon as it splashed down in the Atlantic Ocean. Up next, the team will hoist the spacecraft on the Go Searcher recovery ship. pic.twitter.com/anIUB6XQzr — NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) March 8, 2019

“Uma jornada incrível”

A missão decorreu com normalidade e dá esperança para novas missões tripuladas por parte da NASA, que não lança este tipo de missões com astronautas norte-americanos desde o fim do Space Shuttle, estando dependente da tecnologia russa e da aeronave Soyuz, cujos lançamentos acontecem no Cazaquistão.A organização norte-americana espera poder terminar com o hiato de oito anos, criando uma nova aeronave para juntar à Crew Dragon. O novo foguetão está a ser produzido pela Boeing. O primeiro voo tripulado está previsto para Julho mas os planos poderão ser adiados para o fim do verão.Depois da amaragem, um barco chamado GO Searcher recuperou a cápsula num fim de missão muito festejado.Apesar das preocupações de Elon Musk com a entrada em atmosfera da Crew Dragon, o diretor da missão da Space X, Benjamin Reed, falou à NASA momentos depois de a cápsula ter amarado.“Foi uma jornada incrível até chegar a este momento. As equipas [da NASA e Space X] fizeram um trabalho incrível. Não consigo acreditar no sucesso desta missão. Todos os detalhes em cada fase foram acautelados”.A NASA pretende lançar um voo não tripulado em abril e usar uma cápsula denominada Starliner, criada pela Boeing, para voos tripulados para a Estação Espacial Internacional e já selecionou os primeiros astronautas.São Bob Behnken e Doug Hurley que já estão em treinos com a Space X, apreendendo conceitos sobre as operações das cápsulas e o que fazer se houver uma emergência, dificuldades que não podem ser descartadas nos próximos tempos.Um tipo de treino que a Space X que vai colocar em prática muito em breve. A Crew Dragon vai ser novamente utilizada e lançada do Centro Espacial Kennedy, abortando um minuto mais tarde, de forma deliberada, para que seja experienciada a máxima pressão aerodinâmica. O teste não será tripulado.