Validação de resultados eleitorais coloca em causa paz e reconciliação - Renamo

"O CC validou e proclamou os resultados eleitorais, violando todos os pressupostos legais e pondo em causa a estabilidade social, a paz e a reconciliação", disse Ossufo Momade, durante uma conferência de imprensa em Maputo.

Em causa está a proclamação dos resultados das eleições de 15 de outubro pelo CC, confirmando a reeleição de Filipe Nyusi, à primeira volta, para um segundo mandato, com 73% dos votos, e a maioria absoluta da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) nas três eleições em todos os círculos eleitorais - 11 no país, mais dois no estrangeiro (África e Resto do Mundo).

O presidente da Renamo considerou que o processo foi uma "fantochada", reiterando que o partido vai realizar "manifestações à escala nacional" para repudiar os resultados das sextas eleições gerais e "repor a verdade eleitoral", embora não tenha avançado datas nem detalhes.

"A Renamo não aceita esta fantochada eleitoral que representa um duro golpe aos princípios básicos da democracia", declarou Ossufo Momade, que denunciou uma alegada perseguição aos membros do partido em diferentes pontos do país, além de supostos assassinatos.

"Entendemos que o acórdão que valida e proclama os resultados das eleições de 15 de outubro é nulo", reiterou Ossufo Momade.

Nas presidenciais, Ossufo Momade ficou em segundo lugar, com 1.351.284 de votos (21,88%), contra 270.615 (4, 38%) dos votos obtidos por Daviz Simango, líder do Movimento Democrático de Moçambique (MDM), que ficou em terceiro.

No parlamento, a Frelimo, partido no poder desde a independência (1975), reforça a maioria e vai passar a ter mais de dois terços dos lugares, cabendo-lhe 184 dos 250 deputados, ou seja, 73,6% dos lugares, restando 60 (24%) para a Renamo e seis assentos (2,4%) para o Movimento Democrático de Moçambique (MDM).

A Frelimo consegue mais 40 deputados que há cinco anos, a Renamo perde 29 e o MDM perde 11.

Várias missões de observação de organizações internacionais levantaram dúvidas e preocupações acerca da votação. A Comissão Nacional de Eleições de Moçambique manifestou "preocupação" com "algumas irregularidades", justificando que por isso evitou descrever as eleições gerais como livres, justas e transparentes, no anúncio dos resultados.