Valor dos benefícios fiscais cai 29% em 2020 para 2.297 milhões de euros

"A República dos Camarões foi o 15.º Estado-membro a depositar o instrumento de ratificação da Agência Africana de Medicamentos (AMA)" no dia 05 de outubro, afirma a União Africana (UA) numa nota divulgada hoje.

Isto marca "o início da contagem decrescente de 30 dias para que o Tratado entre em vigor", de acordo com o artigo 38.º do mesmo, explica a UA, referindo-se ao acordo que visa a criação da AMA.

A República dos Camarões tinha ratificado o tratado a 07 de setembro de 2021, em Yaoundé.

A comissária para a Saúde, Assuntos Humanitários e Desenvolvimento Social da UA, Amira Elfadil Mohammed, recebeu aquele instrumento das mãos de Churchill Ewumbue-Munono, embaixador dos Camarões na Etiópia e na União Africana, na passada terça-feira, de acordo com o comunicado.

Segundo a nota, a comissária expressou então "o seu agrado pela entrada em vigor do AMA" antes do final de 2021, acrescentando que África precisa que esta agência esteja "operacional urgentemente".

"A AMA irá complementar o trabalho dos Centros Africanos de Controlo e Prevenção de Doenças (Africa CDC), no sentido de colmatar a lacuna dos sistemas reguladores no reforço dos produtos médicos na proteção da população africana contra os riscos associados à utilização de produtos e tecnologias médicas não conformes e falsificadas", sublinhou.

O embaixador Ewumbue-Munono, por seu lado, realçou "o compromisso político do governo dos Camarões no estabelecimento da AMA".

Nos últimos meses, assistiu-se a um impulso crescente para assinar e ratificar o Tratado AMA, particularmente entre os Estados-membros que o tinham assinado, refere a nota, destacando que a pandemia de covid-19 não é alheia ao facto.

Pelo contrário, "tem sido um fator que tem contribuído para o sentimento de urgência e de necessidade de uma regulação reforçada, melhorada e harmonizada de medicamentos, produtos médicos e tecnologias em todo o continente", frisa a organização, que sublinha também o empenho de "alto nível" do enviado especial da União Africana para a Agência Africana de Medicamentos (AMA), Michel Sidibé, com o apoio da Comissão da União Africana, que tem feito um "trabalho louvável" e que "acelerou ainda mais o ritmo de ratificação".

A AMA visa fornecer apoio a sistemas reguladores fracos e terá, entre outras funções, o papel de promover a adoção e harmonização de políticas e normas reguladoras de produtos médicos, bem como de dar orientações científicas e coordenar os esforços existentes de harmonização regulatória em todo o continente africano.

Até à data, 18 Estados-membros ratificaram o Tratado AMA e 15 depositaram os instrumentos de ratificação junto da Comissão.

Na preparação da operacionalização do Tratado AMA, a Comissão convidou os Estados-membros a apresentarem propostas para o acolhimento da Sede da Agência Africana de Medicamentos.

A Comissão prorrogou ainda o prazo para apresentação de propostas até 15 de outubro, de acordo com a decisão do Comité de Representantes Permanentes (PRC), adotada no mês passado.

Na nota, a Comissão da União Africana apela mais uma vez a todos os Estados-Membros para que assinem e ratifiquem o Tratado para a criação da agência, no interesse da saúde pública, da segurança e da proteção.

O Tratado está disponível para assinatura na sede da Comissão em Adis Abeba, Etiópia, relembra.

O Tratado AMA foi adotado pelos chefes de Estado e de Governo durante a sua 32ª sessão ordinária da Assembleia a 11 de fevereiro de 2019, na capital etíope.

A Agência Africana de Medicamentos aspira a aumentar a capacidade dos Estados e das Comunidades Económicas Regionais (CER) reconhecidas pela UA para regular os produtos médicos, a fim de melhorar o acesso a medicamentos de qualidade, seguros e eficazes no continente.

A AMA será a segunda agência de saúde especializada da União Africana após os Centros Africanos de Controlo e Prevenção de Doenças (Africa CDC).