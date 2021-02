"Vamos aprender sobre segurança nacional". Novas regras escolares em Hong Kong

Na quinta-feira foram enviados avisos às escolas para que impeçam a participação em atividades políticas, aumentem o monitoramento de funcionários e materiais didáticos, removam livros e folhetos considerados como ameaça à segurança nacional e, se necessário, reportem às autoridades, avança o jornal The Guardian.

A animação - intitulada Let’s Learn About National Security (Vamos aprender sobre segurança nacional) e acompanhada por uma música otimista e efeitos sonoros peculiares – parece destinada a crianças pequenas, mas usa termos técnicos e legais.







No vídeo, os alunos aprendem que “para o desenvolvimento contínuo de Hong Kong e a prosperidade a longo prazo, a Lei da Segurança Nacional foi promulgada” e lista os países ocidentais que adotaram leis para salvaguardar a segurança nacional.







“Cada um de nós adora Hong Kong, a nossa casa. Todos nós esperamos que as pessoas da nossa família e ao nosso redor possam ter uma vida feliz e estável”, afirma a menina, enquanto imagens de céu claro, um parque infantil e paisagens urbanas vão aparecendo.



. No ano passado, a líder do executivo de Hong Kong, Carrie Lam, culpou o currículo de estudos liberais por alimentar os protestos pró-democracia em 2019 e prometeu reformular o sistema de ensino.

Uma circular enviada aos diretores das escolas primárias e secundárias afirma que o artigo 10 da Lei da Segurança Nacional exigia que o Governo “promovesse a educação para a segurança nacional nas escolas e universidades”, e um suplemento de três horas sobre segurança nacional seria adicionado às atuais 15 horas do módulo educacional sobre a Constituição e Lei Básica.

“Os fundamentos da educação para a segurança nacional são defender nos alunos um sentimento de pertença ao país, uma afeição pelo povo chinês, em senso de identidade nacional, bem como uma consciência e um senso de responsabilidade para salvaguardar a segurança nacional”, afirmou Carrie Lam.Para a líder do Executivo de Hong Kong, a reforma do sistema de ensino “deve permitir que os alunos se tornem bons cidadãos e que tenham um senso de identidade nacional, mostrem respeito pelo estado de direito e cumpram a lei”.O vídeo exibe ainda um mapa da China – incluindo a ilha de Taiwan e a linha de nove traços em redor do disputado Mar da China Meridional – e afirma que Hong Kong é “uma parte inaliável do nosso país”.O Governo avisou os professores que “não havia espaço para debate ou compromisso” quando se tratava de segurança nacional” e que os docentes deveriam “cultivar o senso de responsabilidade dos alunos para protege-la”.Os planos de trabalho e os materiais de ensino compilados devem ser retirados durante pelo menos dois anos para permitir a inspeção pela direção da escola ou pelo departamento de educação.