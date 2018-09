Vandalização da vedação de aeroporto angolano na origem de três acidentes desde 2016

Lusa27 Set, 2018, 21:33 | Mundo

Em comunicado emitido hoje, a Empresa Nacional de Exploração de Aeroportos e Navegação Aérea (ENANA) informa que o último acidente ocorreu segunda-feira e envolveu uma aeronave da Sonair, subsidiária da petrolífera Sonangol, proveniente da província de Cabinda, que, quando aterrou, embateu contra um cabrito.

Não houve feridos entre os 16 passageiros e dois tripulantes do aparelho, que ficou, porém, com uma das pás da hélice do motor direito parcialmente danificada.

Este é o terceiro acidente envolvendo animais que ocorre no aeroporto do Soyo, tendo o primeiro ocorrido em 2016, com o despiste de um avião ligeiro do tipo PA-31, de uma empresa privada, e o segundo, no mesmo ano, envolvido um Boeing 737-700 da TAAG, companhia aérea nacional, com 47 passageiros a bordo, mas sem vítimas.

A ENANA refere no comunicado que, apesar das reparações e correções efetuadas no âmbito do compromisso com a segurança operacional, a empresa tem "assistido à vandalização" da vedação "por corpos estranhos, o que, como foi o caso, pode provocar graves constrangimentos à operação das aeronaves na pista e nos caminhos de circulação".