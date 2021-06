Variante Delta impulsiona terceira vaga mais rápida e forte em África

"Uma mistura de fadiga e novas variantes está a impulsionar esta onda. A variante Delta, que dominou a segunda vaga da Índia, foi reportada em 14 países e detetada na maioria das amostras sequenciadas no último mês na República Democrática do Congo [RDCongo] e no Uganda", disse a diretora regional para África da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Matshidiso Moeti, que falava a partir de Brazzaville na conferência de imprensa semanal sobre a evolução da pandemia de covid-19 no continente, lembrou que a covid-19 já causou quase 140 mil mortes em África, que regista mais de 5,3 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus.

"A terceira vaga está a ganhar velocidade, espalhando-se mais rapidamente, e atingindo [os países] com mais força", afirmou, considerando o atual cenário "incrivelmente preocupante".

"Com o rápido aumento do número de casos e de relatos de doenças graves, esta nova vaga ameaça ser a pior de África até agora", alertou.

A responsável da OMS considerou que "África ainda pode atenuar o impacto destas infeções em rápido crescimento", mas, advertiu, "a janela de oportunidade está a fechar-se".

Neste sentido, sublinhou o apelo urgente para acelerar a vacinação e a necessidade de as populações continuarem a manter medidas de saúde pública que evitem a propagação da doença.

"África precisa urgentemente de mais milhões de vacinas. Precisamos de um `sprint`, não de uma maratona, para proteger rapidamente aqueles que enfrentam os maiores riscos. Os casos de covid-19 estão a ultrapassar as vacinações, deixando cada vez mais pessoas perigosamente expostas", frisou.

Matshidiso Moeti criticou os países que estão a dispensar os períodos de quarentena a quem tem certificado de vacinação, considerando que tal irá acentuar as desigualdades.

"Pelo menos 16 países estão a renunciar à quarentena para aqueles que possuem um certificado de vacinação. Embora seja importante proteger as fronteiras e impedir a propagação da covid-19, deve ser equitativo. Os africanos não devem enfrentar mais restrições porque não podem ter acesso às vacinas", advogou.

"Fazer da prova de vacinação um pré-requisito para as viagens pode aprofundar as desigualdades, particularmente enquanto as vacinas continuarem com tão escasso fornecimento", sublinhou.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.884.538 vítimas mortais em todo o mundo, resultantes de mais de 179 milhões de casos de infeção diagnosticados oficialmente, segundo o balanço da agência francesa AFP.

A doença respiratória é provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.