Variante inglesa pode ser mais letal do que se previa

"Parece agora igualmente que há provas de que a nova variante, a variante que foi identificada pela primeira vez em Londres e no sudeste, pode estar ligada a um maior grau de mortalidade", declarou Boris Johnson em conferência de imprensa em Downing Street.



O primeiro-ministro do Reino Unido reiterou ainda que as vacinas já administradas no país demonstram eficácia no combate à nova variante.



O conselheiro para a ciência do Governo britânico, Patrick Vallance, referiu contudo que são necessários mais estudos e que "há muita incerteza quanto aos números".



Vallence referiu que, entre os homens com mais de 60 anos, o risco de mortalidade com o coronavírus é de 10 em mil, que se eleva para 13 a 14 em mil com a nova variante.