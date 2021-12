Variante Ómicron. Autoridades dos EUA alertam para risco de aumento de infeções no Natal

As viagens no natal vão aumentar o risco de infeção pela variante Ómicron mesmo entre os vacinados. A afirmação é do epidemiologista norte-americano Anthony Fauci. O conselheiro da Casa Branca para a crise sanitária diz ainda que o rápido contágio pode ter uma impacto sério nos hospitais.