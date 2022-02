Várias zonas da Ucrânia estão debaixo de fogo

Uma chuva de mísseis russos foi disparada em toda a zona da fronteira norte com a Bielorrússia e leste com a Ucrânia do Mar Negro ao Mar de Azov.



O presidente russo anunciou uma "operação militar especial" na região de Donbass, onde ficam as repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk.



Milhares de tropas russas já entraram em território ucraniano e estão neste momento a dezenas de quilómetros de Kiev. Bases militares, portos e instalações militares e radares foram bombardeados.



Há mais de 80 alvos destruídos e dezenas de mortos pelo caminho.



Os bombardeamentos começaram perto das 5 da manhã na Ucrânia, eram 3 da manhã em Portugal. Explosões na capital e o som das sirenes ouviu-se de imediato por toda a cidade. Os ataques aconteciam em vários pontos do país.



O presidente ucraniano ordenou lei marcial e aconselhou as pessoas a não saírem de casa. No entanto, formaram-se longas filas com a população tentar sair da cidade. Quem não conseguiu refugiou-se onde pode, como no metro da cidade transformado em bunker.



O presidente dos Estados Unidos convocou uma cimeira da NATO e afirmou que o homólogo russo vai sentir o efeito forte das sanções.



A União Europeia prometeu as sanções mais severas de sempre.



O Reino unido anunciou corte de financiamento e a expulsão dos bancos russos do sistema financeiro.



O mundo tenta obrigar a Rússia a parar com a guerra mas, até agora, sem sucesso.