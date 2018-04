Vários feridos em atropelamento no Canadá

RTP23 Abr, 2018, 19:21 / atualizado em 23 Abr, 2018, 20:21 | Mundo

A carrinha de cor branca subiu o passeio e atingiu pelo menos oito pessoas no cruzamento da Yonge Street com a Finch Avenue. As autoridades ainda estão a apurar se se trata de um acidente ou de um ato deliberado.



O incidente aconteceu numa zona bastante movimentada do norte de Toronto. As imagens aéreas captadas pela televisão canadiana mostram as equipas de bombeiros e da polícia a prestarem socorro a várias pessoas, caídas no chão.



O atropelamento ocorreu por volta das 13h30 locais (17h30 em Lisboa). As autoridades estão a aconselhar as pessoas a evitar a área. As estações do metropolitano das proximidades estão temporariamente fechadas.



Segundo a agência Reuters, o condutor foi entretanto detido pelas autoridades. A polícia não revelou a identidade nem os motivos do atropelamento.