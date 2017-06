Vários feridos em tiroteio no Parlamento iraniano e ataque a mausoléu de Teerão

Lusa 07 Jun, 2017, 08:28 / atualizado em 07 Jun, 2017, 09:04 | Mundo

A agência France Presse refere que há possibilidade de não haver apenas um atirador no interior do Parlamento iraniano, uma vez que vários órgãos de comunicação já falam em três homens armados com espingardas e pistolas.

De acordo com as agências Isna e Fars, três pessoas ficaram feridas, entre elas um guarda do Parlamento.

Quase em simultâneo, os mesmos meios oficiais indicam que uma mulher se fez explodir e outro homem armado fez vários disparos com arma de fogo no interior do mausoléu de Khomeni, vinte quilómetros a sul da capital iraniana, onde está sepultado o fundador da república islâmica.

(em atualização)